Quaresma ile 2020’ye kadar

Ve Beşiktaş, Ricardo Quaresma'da mutlu sona ulaştı... Siyah-Beyazlılar gösterdiği müthiş performansla takımı sırtlayan Portekizli yıldızın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. Quaresma'ya yılda 2.2 milyon Euro ödeneceği de gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, "Menajeri geldi, bize önerdi" sözleriyle gündeme oturan 33 yaşındaki Quaresma böylece Beşiktaş'a ömür boyu imza atmış oldu. Yıldız futbolcunun Siyah-Beyazlılar'la sözleşmesi 36 yaşında sona erecek.