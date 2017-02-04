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Kaptanlardan büyük motivasyon

Volkan ve M.Topal, “Beşiktaş’a yeni stadındaki ilk yenilgisini biz tattıralım. Bunu başarabiliriz” dediler

Kaptanlardan büyük motivasyon
Volkan Demirel ve Mehmet Topal'dan Beşiktaş motivasyonu! Kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal da sık sık arkadaşlarına motivasyon konuşması yapıyor. Volkan Demirel ve Mehmet Topal, "Başakşehir'in yenilmezlik serisine biz son vermiştik. Şimdi sıra Beşiktaş'a yeni stadında ilk yenilgiyi tattırmaya geldi. Kazanalım ve ayağa kalkalım" dediler.
  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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