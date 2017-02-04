Josue formayı De Jong’dan kaptı

Bu akşam Başakşehir deplasmanında çok zorlu bir kupa sınavı verecek olan Galatasaray'da ilk 11 netleşti... Teknik direktör Riekerink, ligde Akhisar'ı 6-0 yenen takımı bozmayacak. Orta alanda Selçuk'la çok iyi bir görüntü çizen Josue, De Jong'un cezasının sona ermesine rağmen yine 11'deki yerini alacak. İleri uçta Podolski'yi oynatacak olan Rierekink, savunmanın ortasında da Semih ve Hakan'a görev verecek.