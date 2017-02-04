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Hyun Jun Suk’u Porto kulübü yakmış

Hyun Jun Suk’u Porto kulübü yakmış
Trabzonspor'un kiralık sözleşmesini feshettiği Suk'da suçlu Porto kulübü oldu. Bastia kulübü başkanı Suk'un transferinin 2 dakika ile gerçekleşmemesine Porto kulübünün sebep olduğunu, evrakları geç imzaladıklarını söyledi.
  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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