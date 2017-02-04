Hocasına sinirlenip krampon fırlattı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Arda Turan hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Barcelona forması giyen milli futbolcumuz Arda Turan yapılan idmanda sinirlerine hakim olamadı.
Mundo Deportivo'nun haberine göre milli futbolcu idman sırasında antrenör Unzue'nin bir kararına sinirlendi ve kramponunu fırlattı. Ancak kramponu hocasına doğru değil, kızgınlıkla yere doğru attı. Arda Turan daha önce de Atletico Madrid'de oynarken kendisine yapılan bir faul verilmeyince, pozisyona yakın olan yan hakeme doğru kramponunu atmıştı.
Arda Turan'ın bu davranışının ardından kulüp tarafından ceza alıp almayacağı ise merak konusu. Katalanlar ise Arda ve Unzue'nin yaşanan olayın ardından meseleyi uzatmadıklarını, aralarında anlaşarak konuyu kapattıklarını yazdı.
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ARDA DAHA SAKİN OL KARDEŞİM SANA HERBAKIMDAN HAK VERİYORUM
arda seni seviyoruz
Arda iyi foobalci fakat daha cok buyumege ihtiyaci olan biridir.. Benze hareketleri Terime karsida yapmistir ..
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