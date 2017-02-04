Hasan Ali: Büyük maçlar bize göre

Fenerbahçe'nin bu sezon en istikrarlı isimlerinden birisi olan Hasan Ali Kaldırım, "Ummadığımız maçlarda puan kaybettik. Bu bizim zaafımız oldu. Ama zorlu maçları daha iyi oynadığımız ortada. Bu özelliğimizi kupada Beşiktaş'a karşı da sürdürmek istiyoruz. Zorlu maçlarda daha iyi derinç ve irade ortaya koyuyoruz. Beşiktaş'ı yenip yenhi bir sayfa açmak istiyoruz" dedi.