Yol Durumu
  1. Volkan Şen Bursa’ya yetişecek
  2. Samandıra’da yüksek tempo

Hasan Ali: Büyük maçlar bize göre

Hasan Ali: Büyük maçlar bize göre
Fenerbahçe'nin bu sezon en istikrarlı isimlerinden birisi olan Hasan Ali Kaldırım, "Ummadığımız maçlarda puan kaybettik. Bu bizim zaafımız oldu. Ama zorlu maçları daha iyi oynadığımız ortada. Bu özelliğimizi kupada Beşiktaş'a karşı da sürdürmek istiyoruz. Zorlu maçlarda daha iyi derinç ve irade ortaya koyuyoruz. Beşiktaş'ı yenip yenhi bir sayfa açmak istiyoruz" dedi.
  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar