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'da şoku

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'in konuğu olan 'da şoku yaşanıyor. Hollandalı oyuncu, karşılaşmanın 4. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Galatasarayda Sneijder şoku

Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşan 'da karşılaşmanın 4. dakikasında sakatlanan oyuna devam edemedi. Maçın hemen başında sakatlanan yıldız futbolcu, sağ üst ön adalesini tuttu. Saha içinde yapılan müdahalenin ardından oyuna devam edemeyeceğini ifade eden Sneijder, doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. Sneijder'in yerine oyuna Josue dahil oldu.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi 21:02
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