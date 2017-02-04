Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da karşılaşmanın 4. dakikasında sakatlanan Sneijder oyuna devam edemedi. Maçın hemen başında sakatlanan yıldız futbolcu, sağ üst ön adalesini tuttu. Saha içinde yapılan müdahalenin ardından oyuna devam edemeyeceğini ifade eden Sneijder, doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. Sneijder'in yerine oyuna Josue dahil oldu.



