Galatasaray’da Muslera şoku!

Antalya'daki'daki devre arası kampında serçe parmağı kırılan Muslera, antrenmanda aynı bölgeye hafif bir darbe aldı. 4 parmaklı eldiven ile kaleye geçen Muslera'nın, daha 1 ay önce kırılan serçe parmağına aldığı darbe sonucu ağrıları arttı. Galatasaray Teknik Heyeti ve Sağlık Kurulu, Uruguaylı kaleciyi Başakşehir ile oynanacak kupa maçında riske etmeme, dinlendirme kararı aldı. Başakşehir maçında kaleyi Cenk Gönen koruyacak.