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taraftarından istifa sesleri

taraftarı, deplasmanında takıma tepki gösterdi. İlk yarının bitmesiyle başlayan protestolar, ikinci yarıda da devam ederken, tribünlerden "Riekerink istifa" sesleri yükseldi.

Galatasaray taraftarından istifa sesleri
deplasmanında, taraftarları futbolculara ve Teknik Direktör Riekerink'e büyük tepki gösterdi. Medipol Başakşehir'in 2-0'ı yakalamasının ardından ilk 45 dakikanın bitiş düdüğünde tepki göstermeye başlayan sarı-kırmızılılar, "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" diyerek takımı protesto etti.

"RİEKERİNK İSTİFA"
İkinci yarının başlamasıyla birlikte, Galatasaray rakip kaleye gitmekte zorlanınca taraftarların da tepkisi devam etti. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde ise tribünlerin hedefinde Teknik Direktör Riekerink vardı. Galatasaraylı taraftarlar, "Riekerink istifa" diye bağırırken, futbolculara da "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese" diyerek tepki gösterdi. Tribünlerin son olarak hedefinde yönetim vardı. Galatasaray taraftarları önce "Yönetim istifa", ardından da "Aciz yönetim istemiyoruz" diye bağırdı.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi 22:36
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ramo ramo

Riekerink ve dursun özbek en cabugundan istifaaaaaaaaaaaa

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evet0
hayır0
cevapla 04.02.2017 23:51
GS FURKAN GS FURKAN

Ziraat kupasını sürekli ala ala bıktık ligde üst 2 takımla yarışır şampiyon oluruz.FB ligin başında rakibimiz olamaz demiştik sıra takımı oldular ligde onları yenip 1.oluruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 04.02.2017 23:19
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