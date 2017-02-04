FİFA 2017 finalinde tüm goller 90’a

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FIFA'nın Türkiye'de ilk resmi E-Spor turnuvalarını düzenleme hakkını verdiği Gamecell'in ev sahipliğinde yapılan FIFA 17 Turnuvası'nı Emirhan Erdem ve Emre Kayır kazandı.
AHMET ÇAKAR YORUMLADI
Turkcell'in 'Efsanevi Sponsor' olduğu Gaming İstanbul Fuarı (GIST) ana sahnesinde düzenlenen finallerde oynanan maçları Ertem Şener anlatırken, Ahmet Çakar da yorumladı.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Gazete
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