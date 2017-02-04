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Ersan Gülüm takımla çalıştı

Kartal’ın yeni transferi Ersan Gülüm takımla birlikte çalışmalara başladı...

Ersan Gülüm takımla çalıştı
Beşiktaş yarınki Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı tek idmanla sürdürdü. Antrenmana bireysel çalışmalara devam eden Caner Erkin ve Ömer Şişmanoğlu katılmadı. Ersan Gülüm ise antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Kondisyon ve taktik çalışması yapan Siyah-Beyazlılar, şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.
  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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