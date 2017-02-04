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Erdoğan’dan paça tavsiyesi

, Erdoğan’ın çorba tavsiyesini uygulamaya başladı

Erdoğan’dan paça tavsiyesi
Antrenmanda kaza geçiren ve sağ el bilek eklem bölgesinde kırık oluşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine verdiği tavsiyeyi uygulamaya başladı. Erdoğan'ın bol bol paça çorbası içmen gerek dediği Sofuoğlu, sosyal medyadaki hesabında paça çorbasını "Cumhuru Reis, bol paça çorbası iç" dedi notu ile paylaştı.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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