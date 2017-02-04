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Emenike: Hazırım görev bekliyorum

Emenike: Hazırım görev bekliyorum
Fenerbahçe'de affedilen ve yeniden takımla birlikte idmanlara çıkan Emenike, "Takımdan ayrı olsa da çalışmalarımı sürdürdüm. Beşiktaş derbisinde kadroda olursam göreve hazırım. 2. yarıda da olsa oyuna girip takımıma katkı vermek istiyorum" dedi. Kulübe yakın kaynaklara göre Emenike'nin 11'de oynama şansı pek yok. Ancak kadroya alınırsa 2. yarıda şans bulabilir.
  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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