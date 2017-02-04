Caceres’in adresi Milan

Trabzonspor'un anlaşma için Türkiye'ye getirdiği ancak vazgeçtiği Uruguaylı Martin Caceres, İtalyan devi Milan için sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolünde bir sıkıntı çıkmaması halinde Milan'ın bonservisi elinden olan Caceres'i kadrosuna katması bekleniyor. Daha önce Barcelona ve Juventus formalarını giyen yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle bu sezon hiçbir maçta forma giyemedi.