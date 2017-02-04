Yol Durumu
  1. Tosic’e 3. yıl için 45’er dakika şartı
  2. Kartal yıldızlarla uçar

Beşiktaş’tan UEFA’ya sürpriz kadro

Beşiktaş, UEFA’ya bildirdiği kadroda Demba Ba ve Ersan’a yer vermedi...

Beşiktaş’tan UEFA’ya sürpriz kadro
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi için kadro güncellemesini yaptı. Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda Aras, Demba Ba, Rhodolfo, Ersan Gülüm ve Veli yer almadı.

3 OYUNCU EKLENDİ
3 oyuncu değiştirme hakkı bulunan Beşiktaş'ta Olcay, Kerim ve Rhodolfo kadrodan çıkarılırken; Babel, Mitrovic ve Ömer dahil edildi.
  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar