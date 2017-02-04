Beşiktaş’tan UEFA’ya sürpriz kadro

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi için kadro güncellemesini yaptı. Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda Aras, Demba Ba, Rhodolfo, Ersan Gülüm ve Veli yer almadı.
3 OYUNCU EKLENDİ
3 oyuncu değiştirme hakkı bulunan Beşiktaş'ta Olcay, Kerim ve Rhodolfo kadrodan çıkarılırken; Babel, Mitrovic ve Ömer dahil edildi.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Gazete
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