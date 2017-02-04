Babam ‘at imzayı’ dedi

2011 yılında Karlsruhe'deforma giyerken Trabzonspor ileön sözleşme imzalayan ve dahasonra bu anlaşmaya uymayarakHamburg'a transfer olan HakanÇalhanoğlu'na verilen 4 aylıkceza CAS tarafından onandı.
17 YAŞINDAYDIM
Milli futbolcu kulübü içinüzgün olduğunu ve 17 yaşındaattığı imzanın perde arkasınıanlattı. Hakan Çalhanoğlu,"Ben 17 yaşındaydım veKarlsruhe SC'de futboloynuyordum. Tesadüfen birarkadaşımdan, babamın Darmstadtşehrinde bir restoranttaTrabzonsporlu bir yönetici ilebuluştuğunu öğrendim. SonraBektaş Demirtaş'ı aradım,bana yardımcı olabilir mi diyesordum. Babam, o görüşmedensonra eve geldi ve bana bu mukaveleyiimzalayacaksın dedi"ifadesini kullandı.
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