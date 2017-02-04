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Babam ‘at imzayı’ dedi

4 aylık cezası onanan , “Babam Trabzon’a imzayı at dedi ‘ attım. Kulübüm adına üzgünüm” dedi

Babam ‘at imzayı’ dedi
2011 yılında Karlsruhe'de forma giyerken Trabzonspor ile ön sözleşme imzalayan ve daha sonra bu anlaşmaya uymayarak Hamburg'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu'na verilen 4 aylık ceza CAS tarafından onandı.

17 YAŞINDAYDIM
Milli futbolcu kulübü için üzgün olduğunu ve 17 yaşında attığı imzanın perde arkasını anlattı. Hakan Çalhanoğlu, "Ben 17 yaşındaydım ve Karlsruhe SC'de futbol oynuyordum. Tesadüfen bir arkadaşımdan, babamın Darmstadt şehrinde bir restorantta Trabzonsporlu bir yönetici ile buluştuğunu öğrendim. Sonra Bektaş Demirtaş'ı aradım, bana yardımcı olabilir mi diye sordum. Babam, o görüşmeden sonra eve geldi ve bana bu mukaveleyi imzalayacaksın dedi" ifadesini kullandı.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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