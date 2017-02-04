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Arena 2 finale aday

, 2019 Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa maçlarının oynanacağı aday statlar arasına Kartal’ın yuvası ’yı da aldı

Arena 2 finale aday
UEFA, Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan 'yı 2019 Avrupa Ligi finali ve UEFA Süper Kupa karşılaşmasını düzenlemek için adaylar arasında gösterdi. Vodafone Arena, UEFA Avrupa Ligi finali için 7 aday stat arasında bulunuyor.

8 STAT DAHA VAR
Süper Kupa maçı için de Vodafone Arena'nın dışında 8 aday stat daha gösterildi. Aday statları UEFA açıkladı. Kararın eylül ayı sonuna doğru açıklanacağı belirtilirken, Türkiye'ye 1 final verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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