Arena 2 finale aday

UEFA, Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Arena'yı 2019 UEFA Avrupa Ligi finali ve UEFA Süper Kupa karşılaşmasını düzenlemek için adaylar arasında gösterdi. Vodafone Arena, UEFA Avrupa Ligi finali için 7 aday stat arasında bulunuyor.
8 STAT DAHA VAR Süper Kupa maçı için de VodafoneArena'nın dışında 8 adaystat daha gösterildi. Aday statlarıUEFA açıkladı. Kararın eylül ayısonuna doğru açıklanacağı belirtilirken,Türkiye'ye 1 final verilmesinekesin gözüyle bakılıyor.
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