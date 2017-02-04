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Aatıf&Fernandao UEFA listesinde

Aatıf&Fernandao UEFA listesinde
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik oldu. Yeni listede ile Miroslav Stoch yer almazken bu iki futbolcunun yerine Jose Fernandao ile Aatıf dahil oldu. Fernandao ile Aatıf'ın daha önce listede yer almaması uzun süre gündemi meşgul etmiş ve Advocaat'ın bu iki ismi düşünmediği yorumlarına neden olmuştu.
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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