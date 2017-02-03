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Sow-Wiel- İdmana çıktı

Fenerbahçe, kritik Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tam kadro olarak sürdürüyor...

Sow-Wiel-Emenike İdmana çıktı
Pazar günü Vodafone Arena'da oynayacağı Beşiktaş maçına hazırlanan Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Dün yapılan idmana Afrika Kupası'ndan dönen Moussa Sow'un yanı sıra, affedilen Van der Wiel ve Emenike de katıldı.

1 SAAT 20 DAKİKA SÜRDÜ
Dirk Advocaat yönetiminde saat 12.00'da başlayan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Ardından 3'erli gruplar halinde yapılan çift kale maçlarla antrenman tamamlandı.

MORALLER YÜKSELDİ
Kayseri yenilgisi sonrası büyük bir moral bozukluğu yaşayan futbolcuların moralinin yerine geldiği gözlendi. Takımın genel havası teknik heyeti memnun ediyor.
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