Savunma artık geçit vermiyor!

Yakaladığı galibiyet serisiyle üst sıralara doğru tırmanışa geçen Trabzonspor, Süper Lig'in 2. devresinde kalesinde en az gol gören takımların da başında yer aldı. Sadece 2-1 kazandığı Bursaspor maçında 1 gol yiyen Bordo-Mavililer, Kasımpaşa maçını 1-0 ve Gaziantepspor maçını da 4-0 kazanarak rakiplerine gol şansı tanımadı. Üç maçta kalesinde sadece tek gol gören Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile beraber ikinci yarıda en az gol yiyen takım oldu.