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Savunma artık geçit vermiyor!

Trabzonspor galibiyet serisinin yanı sıra kalesinde en az gol gören iki takımdan biri oldu

Savunma artık geçit vermiyor!
Yakaladığı galibiyet serisiyle üst sıralara doğru tırmanışa geçen Trabzonspor, Süper Lig'in 2. devresinde kalesinde en az gol gören takımların da başında yer aldı. Sadece 2-1 kazandığı Bursaspor maçında 1 gol yiyen Bordo-Mavililer, Kasımpaşa maçını 1-0 ve Gaziantepspor maçını da 4-0 kazanarak rakiplerine gol şansı tanımadı. Üç maçta kalesinde sadece tek gol gören Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile beraber ikinci yarıda en az gol yiyen takım oldu.
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