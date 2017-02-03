Savunma artık geçit vermiyor!

Yakaladığı galibiyet serisiyle üst sıralara doğru tırmanışa geçen Trabzonspor, Süper Lig'in 2. devresinde kalesinde en az gol gören takımların da başında yer aldı. Sadece 2-1 kazandığı Bursaspor maçında 1 gol yiyen Bordo-Mavililer,Kasımpaşa maçını 1-0 ve Gaziantepspor maçını da 4-0 kazanarak rakiplerine gol şansı tanımadı. Üç maçta kalesinde sadece tek gol gören Trabzonspor,MedipolBaşakşehir ile beraber ikinci yarıda en az gol yiyen takım oldu.
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