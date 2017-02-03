Olmak ya da olmamak

Sezonun ikinci yarısına çok kötü bir başlangıç yaşan Fenerbahçe'de tüm gözler Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisine çevrilmiş durumda... Sarı-Lacivertli camia, Dolmabahçe'deki maçı sezonun kader sınavı olarak değerlendiriyor. Kayserispor deplasmanında aldığı 4-1'lik yenilgiyle zirvenin 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında elde edilecek zaferin lig yarışına da olumlu yansıyacağını düşünüyor. Alınacak galibiyet hem takımın moral motivasyonunu hem de özgüvenini yeniden eski seviyesine getirecek. Fakat elde edilecek olası bir yenilgi kötü giden işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale getirecek. Bu durumda eleştiri oklarının hedefindeki Advocaat'ın koltuğu çok ciddi şekilde sallanacak.



HEM GERGİN HEM YÜKSEK MOTİVASYONLU

Kulislerde konuşulanlara göre Beşiktaş karşısında da kötü gidiş sürürse ligdeki Bursaspor maçı Hollandalı teknik adamın son 90 dakikası olabilir... Tüm bu olası senaryolar nedeniyle futbolcular hem gergin hem de çok yüksek bir motivasyonla derbiye hazırlanıyor. Fenerbahçe yönetimi de Beşiktaş maçı öncesi Samandıra'da tüm idmanlara giderek takımın yanında yer aldığını gösteriyor.