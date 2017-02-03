Mart'ta bomba gibi patlayacağım

Beşiktaş'ın son dakika transferi Demba Ba, ABD'de tedavisini sürdürüyor. Senegalli futbolcu mart ayında takıma geri döneceğini hatırlatarak, "Hırsım doruk noktada. Vodafone Arena'ya çıkacağım günü iple çekiyorum. Beşiktaş taraftarını çok özledim. Bu takımın bu sezon şampiyon olacağına olan inancım tam. Takıma katkı sağlayacağım" dedi.