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Mart'ta bomba gibi patlayacağım

İmza töreninden sonra ABD’ye giden , “Martta bomba gibi patlayacağım” diye konuştu

Martta bomba gibi patlayacağım
Beşiktaş'ın son dakika transferi Demba Ba, ABD'de tedavisini sürdürüyor. Senegalli futbolcu mart ayında takıma geri döneceğini hatırlatarak, "Hırsım doruk noktada. Vodafone Arena'ya çıkacağım günü iple çekiyorum. Beşiktaş taraftarını çok özledim. Bu takımın bu sezon şampiyon olacağına olan inancım tam. Takıma katkı sağlayacağım" dedi.
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