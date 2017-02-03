Lens ilki yaşayacak!

Zorlu Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'nin en büyük umudu Jeremain Lens olacak...



BU KEZ İLK 11'DE

Bu sezon takımın en istikrarlı isimlerinin başında gelen Hollandalı yıldız, Vodafone Arena'daki maçta bir ilki de yaşayacak. Lens, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir İstanbul derbisinde 11'de sahaya çıkacak. Galatasaray maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız futbolcu, Beşiktaş derbisi öncesi iyileşip kadroya girmiş fakat maç eksiği nedeniyle ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu.



EN BÜYÜK GÜVENCE

Lens, Kayserispor maçında kötü bir futbol sergilese de idmanlardaki performansı ve hırsıyla Beşiktaş karşısında Advocaat'ın en çok güvendiği isim durumunda.