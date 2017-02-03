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İmza sırası şimdi ’da

Beşiktaş Yönetimi Tosic’le yaptığı sözleşmenin ardından sıraya ’yı aldı. Portekizli futbolcu ile en kısa zamanda sözleşme yapılması planlanıyor

İmza sırası şimdi Quaresma’da
Beşiktaş iç transferde atağa kalktı. Siyah-Beyazlı yönetim Dusco Tosic'e attırdığı imzanın ardından gözünü bu kez de Quaresma'ya çevirdi. Yıldız oyuncu ile en kısa zamanda yeni bir sözleşme yapmaya hazırlanan Beşiktaş Yönetimi'nin Portekizli oyuncudan da evet cevabını aldığı gelen bilgiler arasında.
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