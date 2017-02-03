FIFA, Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay futboldan men cezası verdi.
RESMEN AÇIKLANDI
Leverkusen resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, CAS'ın da bu cezayı onayladığı ve Çalhanoğlu'nun yıl sonuna kadar tüm müsabakalardan men edildiğini duyurdu.
#Sayfa#
TRABZONSPOR'LA ÖN SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI
Ceza nedeni olarak, Hakan Çalhanoğlu'nun 2011'de Karlsruhe forma giyerken Trabzonspor ile ön sözleşme imzaladığı ancak daha sonra Karlsruhe ile sözleşme uzattığı belirtildi.
Milli futbolcunun, sonrasında Hamburg'a, ardından da Leverkusen'e geçtiği ifade edildi.
CAS da tıpkı FIFA gibi benzer bir karar aldı ve Çalhanoğlu'nun Trabzonspor ile olan sözleşmesine uymadığına karar verdi.
#Sayfa#
HAKAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Çalhanoğlu, ceza sonrası Alman basınına, Karlsruher'de forma giydiğinde 17 yaşında olduğunu ve babasının o dönemde kötü bir hata yaptığını söyledi.
Milli oyununun konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde; "17 yaşındaydım ve Karlsruher'de oynuyordum. Babam, Trabzonspor'un temsilcileri ile Darmstadt bir restoranda yemek yemiş. Sonra eve geldi ve bana, 'Hakan bu sözleşmeyi imzalaman gerekiyor' dedi. Gelişmeleri bende bir arkadaşımdan öğrendim. Babam büyük bir hata yaptığını biliyor. Bu kararın açıklanması sonrası çok üzüldü. O benim babam ve babam olarak kalacak ama bundan sonra kariyerime bir daha asla müdahale edemeyecek" dedi.
kalan karakter 1000
bunca zamanlık mesele nedense çalhanoğlu EVET dedikten sonra ayyuka çıktı. fifa nın zamanlaması harika
Babasından dert yanması doğru değil sonuç olarak Trabzonspor gibi önemli bir kulüple anlaşmış adam sıradan bir takımla değil kendisi de imza atmış. Eğer düzenli olarak idmanlarını yaparsa 4 ay kendisine hiçbir şey kaybettirmez hatta iyi değerlendirirse daha güçlü döner.
TÜRKİYENİN DEĞERİ ÇALHANOĞLUNA SAHİP ÇIKALIM
üzülme kardeşim kötü günler gelir geçer
Para hırsı ,futbolcu dediğin ahlaklı, sözünün ve attığı imzanın arkasında durur.Dolap çevirmeye ne gerek var .Şimdi babasını suçluyor.Hep böyle olur .hak yerini bulmuş.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.