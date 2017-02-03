FIFA, Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay futboldan men cezası verdi.

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Leverkusen resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, CAS'ın da bu cezayı onayladığı ve Çalhanoğlu'nun yıl sonuna kadar tüm müsabakalardan men edildiğini duyurdu.

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TRABZONSPOR'LA ÖN SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Ceza nedeni olarak, Hakan Çalhanoğlu'nun 2011'de Karlsruhe forma giyerken Trabzonspor ile ön sözleşme imzaladığı ancak daha sonra Karlsruhe ile sözleşme uzattığı belirtildi.

Milli futbolcunun, sonrasında Hamburg'a, ardından da Leverkusen'e geçtiği ifade edildi.

CAS da tıpkı FIFA gibi benzer bir karar aldı ve Çalhanoğlu'nun Trabzonspor ile olan sözleşmesine uymadığına karar verdi.

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HAKAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Çalhanoğlu, ceza sonrası Alman basınına, Karlsruher'de forma giydiğinde 17 yaşında olduğunu ve babasının o dönemde kötü bir hata yaptığını söyledi.

Milli oyununun konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde; "17 yaşındaydım ve Karlsruher'de oynuyordum. Babam, Trabzonspor'un temsilcileri ile Darmstadt bir restoranda yemek yemiş. Sonra eve geldi ve bana, 'Hakan bu sözleşmeyi imzalaman gerekiyor' dedi. Gelişmeleri bende bir arkadaşımdan öğrendim. Babam büyük bir hata yaptığını biliyor. Bu kararın açıklanması sonrası çok üzüldü. O benim babam ve babam olarak kalacak ama bundan sonra kariyerime bir daha asla müdahale edemeyecek" dedi.