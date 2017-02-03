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Golfte dev şölen bugün başlıyor

bugün Antalya’da başlayacak.

Golfte dev şölen bugün başlıyor
Türkiye Golf Federasyonu'nun 2017 takvimi faaliyet programında yer alan TGF Golf Turu, Antalya Belek'te başlıyor. Toplam 10 ayaktan oluşan Türkiye Golf Turu'nun 1. Ayak mücadelesi Gloria Golf Kulübü'nde oynanacak. En düşük handikaplı 12 bayan ve 18 erkek sporcunun katılımıyla gerçekleşecek Golf Turu'nda, sporcular vuruş sayısı oyunu (strokeplay) formatında günde 18 çukurdan üç gün toplamda 54 çukur oynayacaklar.
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