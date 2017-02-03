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Galatasaray-Pana/ Zvezda -A.Efes

Euroleague’de yer alan 2 ekibimiz bugün 21’inci maçlarına çıkıyor

Galatasaray-Pana/ Zvezda -A.Efes
Euroleague'de zorlu gün... Galatasaray ve A.Efes bugün zorlu karşılaşmalara çıkacak. 16 takımlı ligde 15. sırada bulunan G.Saray 7. durumdaki Panathinaikos'u ağırlayacak.

ANADOLU EFES DEPLASMANDA
G.Saray ile Panathinaikos arasındaki maç saat 20.00'de başlayacak. Ligde 9. sırada bulunan Anadolu Efes ise 5'inci Zvezda ile deplasmanda saat 22.45'te karşı karşıya gelecek.
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