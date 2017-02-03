Fener, CSKA’yı dize getirdi

Fenerbahçe CSKA Moskova'ya bir kez daha geçit vermedi. Sarı-Lacivertli takım ilk maçta Rusya'da devirdiği CSKA'yı bu kez de Ülker Sports Arena'da 77-71 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. 14 bin seyirci kapasiteli salonu tamamen dolduran Sarı-Lacivertli taraftarlar takıma çok büyük bir destek verdi. Rus temsilcisinde sakatlıkları bulunan oyun kurucu Milos Teodosic ile uzun oyuncu Viktor Khryapa, Fenerbahçe maçında forma giyemedi. Karşılaşmanın ilk periyodu karşılıklı sayılarla geçti. Fenerbahçe bu periyodu Rus rakibi önünde 15-14 önde kapatmayı başardı. 2. periyotta Rus temsilcisi CSKA Moskova temsilcimiz karşısında özellikle savunmadaki başarısıyla devreyi 40-36 önde kapattı.



FENERBAHÇE 3. PERİYOTTA ÇOK ÜSTÜNDÜ

Karşılaşmanın 3. periyodunda tam anlamıyla bir Fenerbahçe resitali vardı. Sarı- Lacivertli oyuncular CSKA karşısında maçın kontrolünü eline alırken bu periyotta kurdukları büyük üstünlükle 3. periyodu 60-51 önde tamamladı. Mücadelenin 4. periyodu büyük bir çekişme içinde geçti. Fenerbahçe son 2 dakikaya 71-65 üstünlükle girdi. Oyunun son bölümünde farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe karşılaşmadan 77-71 galip ayrılmayı başardı.