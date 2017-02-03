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Erzurum’da saniye ile yarış!

13. ’nin Bilgi Teknolojileri Direktörü Abdullah Köse, “Teknolojinin bütün imkanları ve devletimizin desteğiyle organizasyonun tüm altyapısını hazırladık” dedi

Erzurum’da saniye ile yarış!
Avrupa'nın önemli kış spor merkezlerinden olan Erzurum'un ev sahipliği yapacağı 13. (EYOF) için 10 günden az bir süre kaldı. Avrupa'nın birçok ülkesinden gelecek 14-18 yaş aralığında sporcular, 11-18 Şubat tarihlerinde yapılacak organizasyonda 9 farklı branşta mücadele edecek. EYOF 2017 Erzurum'un Bilgi Teknolojileri Direktörü Abdullah Köse, 300'den fazla bir ekiple yaklaşık beş aydır yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını, organizasyonun sistem ve ağ altyapısını hazır hale getirdiklerini söyledi. Yaklaşık 5 bin katılımcının Erzurum'a geleceğine dikkat çeken Abdullah Köse, "Yaklaşık 300'den fazla personelle çalışıyoruz. Teknolojinin bütün imkanlarını, devletimizin desteğiyle EYOF 2017'ye katılacak bütün sporcuların, katılımcıların hizmetine sunmayı planlıyoruz. 10 tesiste bütün internet alt yapımız ve donanımlarımız hazır" dedi.
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