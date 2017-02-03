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En iyi kadroyu seçeceğiz

A Milli Basketbol Takımımız’ın yeni hocası Sarıca, “Kısa ve uzun vadeli planlarımız var. En iyi kadroyu seçip her yerde zirveye oynayacağız” dedi

En iyi kadroyu seçeceğiz
Pınar Karşıyaka ile yakaladığı başarı çizgisini Beşiktaş Sompo Japan'a da taşıyan ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başına getirilen , onur verici bir göreve geldiğini söyledi. Sarıca, "Gururlandım. Daha önce bu formayı giydim, şimdi başantrenör olarak görev yapmak nasip olacak. Ülke basketbolu adına çok büyük hayaller kuruyorum" dedi. İki görevi birden yürütmekten korkmadığını belirten Sarıca, "Baskıyla yaşamaya alıştık. Elbette milli takımdan beklentiler var. Bunların gerçekçi şekilde ortaya konması gerekiyor" diye konuştu.

HEDEF SAVAŞAN BİR MİLLİ TAKIM KURMAK
Sarıca, Milli takım olarak belli hedeflere ulaşmak için "savaşmadan" ve konuşarak ortak menfaatlerde buluşmaları gerektiğini söyledi. Milli takım yapılanması konusunda bilgi veren Ufuk Sarıca, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda değişimin fazla olmayacağını ancak Dünya Şampiyonası ve hayalini kurdukları 2020 Olimpiyat Oyunları'na gitmek için daha fazla değişiklik yapabileceklerini belirtti.
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