En iyi kadroyu seçeceğiz

Pınar Karşıyaka ile yakaladığı başarı çizgisini Beşiktaş Sompo Japan'a da taşıyan ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başına getirilen Ufuk Sarıca, onur verici bir göreve geldiğini söyledi. Sarıca, "Gururlandım. Daha önce bu formayı giydim, şimdi başantrenör olarak görev yapmak nasip olacak. Ülke basketbolu adına çok büyük hayaller kuruyorum" dedi. İki görevi birden yürütmekten korkmadığını belirten Sarıca, "Baskıyla yaşamaya alıştık. Elbette milli takımdan beklentiler var. Bunların gerçekçi şekilde ortaya konması gerekiyor" diye konuştu.
HEDEF SAVAŞAN BİR MİLLİ TAKIM KURMAK Sarıca, Milli takım olarak belli hedeflere ulaşmak için "savaşmadan" ve konuşarak ortak menfaatlerde buluşmaları gerektiğini söyledi. Milli takım yapılanması konusunda bilgi veren Ufuk Sarıca, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda değişimin fazla olmayacağını ancak Dünya Şampiyonası ve hayalini kurdukları 2020 Olimpiyat Oyunları'na gitmek için daha fazla değişiklik yapabileceklerini belirtti.
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