Yol Durumu
  1. Lens ilki yaşayacak!
  2. Olmak ya da olmamak

En çok kazanan kulüp Fenerbahçe oldu

En çok kazanan kulüp Fenerbahçe oldu
UEFA, 2016 Avrupa Şampiyonası eleme ve finallerinde mücadele eden futbolcuların kulüplerine toplamda 150 milyon euro dağıttını açıkladı. Fenerbahçe, 1 milyon 516 bin euro ile en fazla pay alan Türk takımı oldu. Beşiktaş, 1 milyon 243 bin euroyla ikinci, Galatasaray ise 1 milyon 13 bin euroyla kendine üçüncü sırada yer buldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar