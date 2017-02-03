En çok kazanan kulüp Fenerbahçe oldu

UEFA, 2016 Avrupa Şampiyonası eleme ve finallerinde mücadele eden futbolcuların kulüplerine toplamda 150 milyon euro dağıttını açıkladı. Fenerbahçe, 1 milyon 516 bin euro ile en fazla pay alan Türk takımı oldu. Beşiktaş, 1 milyon 243 bin euroyla ikinci, Galatasaray ise 1 milyon 13 bin euroyla kendine üçüncü sırada yer buldu.