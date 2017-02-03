Derbiler rehaveti affetmez!

Şenol Güneş'ten terapi... Beşiktaş Teknik Direktörü Fenerbahçe ile pazar günü oynayacakları karşılaşma öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Daha maç oynanmadan herkesin kendilerini favori olarak göstermesinin en büyük tehlike olduğuna dikkat çeken tecrübeli hoca, "Özellikle medya ve spor otoriteleri bizi fazlasıyla abartmış durumda. Bu bize yarar değil zarar verir. Futbolda bir maç sahada oynanmadan kazanılmaz. Ayrıca derbiler rehaveti asla affetmez. Ciddiyeti elden bırakmamanızı istiyorum. Bu tür maçlarda favori takımların çoğu kez yenildiğine değişik zamanlarda tanıklık ettik. Aynı durumun bizim başımıza gelmemesi için gereken tüm önlemleri almak zorundayız" ifadesini kullandı.



KAZANMAMIZ LİGE DE YANSIYACAKTIR

F.Bahçe'yi eledikleri takdirde rakiplerini psikolojik olarak da bitireceklerinin altını çizen Güneş, "Kupada kazandığımız takdirde bu lige de olumlu yansıyacaktır. Fenerbahçe ise bir yara daha alacaktır. Bu maçta saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Taraftarımıza bir Fenerbahçe galibiyeti hediye etmek en büyük isteğimiz olmalı. Sizden bunu düşünmenizi istiyorum" diye konuştu.



