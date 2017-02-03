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Derbi maçı Ali Palabıyık’ın

Beşiktaş- F.Bahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Derbi maçı Ali Palabıyık’ın
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 5 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. 4 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelede ise Mete Kalkavan düdük çalacak.
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