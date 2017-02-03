Cenk Ronaldo’yu solladı

Cenk Tosun, Avrupa'daki golcülerle yarışıyor. Ligde 15 kez fileleri havalandıran Beşiktaş'ın golcüsü Avrupa'nın majör liglerinde en golcü isimler arasında 5. sırayı almayı başardı. Konyaspor ağlarını üç kez sarsarak, gol sayısını 15'e çıkaran ve krallık yarışında zirvedeki yerini biraz daha sağlama alan Cenk Tosun, bu performansıyla Avrupa'da da 5. sırada yer almayı başardı. İlk sırada 20 golle PSG forması giyen Cavani kaldı. 18 golle Lyon'lu Lacazette ikinci, 16 golle Dortmund'lu Aubameyang ve Barcelonalı Suarez üçüncü oldu. Cenk ise attığı 15 golle kendisine 5. sırada yer buldu. Cenk Tosun 15 maçta 13 gol atan Real Madrid'li Ronaldo'yu sollamayı başardı.