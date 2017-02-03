Camia cenazede buluştu

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden Seyfi Karaca kulüp binasında yapılan törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na gömüldü. Kulüp binasında yapılan törene Beşiktaşlı yöneticilerin büyük bir kısmı, eski başkanlardan Serdar Bilgili, TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da katıldı.