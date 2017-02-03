Çalhanoğlu’na 4 ay men!

Hakan Çalhanoğlu depremi!... FIFA milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay boyunca tüm müsabakalardan men cezası verdi. Alman kulüplerinden Leverkusen'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada CAS'ın geçen yıl Mart ayında verilen 4 ay men cezasını onadığı ve Çalhanoğlu'nun yıl sonuna kadar tüm müsabakalardan men edildiğini duyurdu. Ayrıca CAS'tan yapılan açıklamada Çalhanoğlu'nun Trabzonspor'a 100 bin Euro tazminat ödeyeceği açıklandı. Ceza nedeni olarak milli futbolcunun 2011'de Karlsruhe forması giyerken Trabzonspor ile ön sözleşme imzaladığı ancak Hakan Çalhanoğlu'nun daha sonra bu mukaveleye uymayarak Karsruhe ile sözleşme uzattığı belirtildi.



TRABZON 2013'TE FIFA'YA BAŞVURMUŞTU

Milli futbolcu Karsruhe ile sözleşme uzattıktan sonra önce Hamburg ardından da Bayer Leverkusen'e transfer oldu. CAS da tıpkı FIFA gibi benzer bir karar alarak Hakan Çalhanoğlu'nun Trabzonspor ile olan sözleşmesine uymadığına karar verildi. Trabzonspor Hakan'ın özel bir protokola imza atarak kendilerinde oynayacağını beyan etmesine ve 100 bin Euro almasına rağmen şartları yerine getirmediği gerekçesiyle 2013 yılında FIFA'ya başvurmuştu.



FİNLANDİYA ÖNÜNDE DE FORMA GİYEMEYECEK

Hakan Çalhanoğlu'nun aldığı bu yasak milli maçları da kapsıyor. 2018 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Hakan A Milli Takım'ın 24 Mart'ta Finlandiya ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek . Fatih Terim'in Hakan Çalhanoğlu'nun aldığı 4 aylık cezadan dolayı büyük üzüntü duyduğu öğrenildi.



BU KARAR KABUL EDİLEMEZ

Hakan Çalhanoğlu'nun aldığı 4 aylık ceza Bayer Leverkusen'de de büyük bir şoka neden oldu. Alman kulübünün Sportif Direktörü Rudi Völler konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kararı esefle karşıladık. Bizim için kabul edilir bir karar değil. Hakan Çalhanoğlu bizim için çok önemli bir oyuncu. Bu nedenle ağır bir karar oldu. Leverkusen 2011'deki bu olayın bir tarafı değil. Oyuncumuzdan en önemli dönemde yararlanamayacağız" diye konuştu.