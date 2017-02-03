Bu sezon daha rahat şampiyonuz

Kartal'ın Brezilyalı futbolcusu Marcelo bu sezon daha rahat şampiyon olacaklarını söyledi. Takımın çok iyi bir durumda olduğuna dikkat çeken Marcelo, "Yeni transferlerin de gelmesiyle iyice güçlendik. Hepsi de tam isabet" ifadesini kullandı.