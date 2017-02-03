Bizi hiç kimse hafife almasın

Başakşehir'in yenitransferi Adebayor ligdekişampiyonluk mücadelesiyleilgili açıklamalar yaptı.
AVCI BÜYÜK BİR HOCA
Yıldız oyuncu, "Önümüzde oynanacak 15 maç var. Bizi kimse hafife almasın. Biz küçük takım değiliz. Büyük takım olma yolunda önemli adımlar kaydettik. Futbolseverler olarak bu 15 haftanın keyfini çıkaralım. Ne olacağını sezon sonunda görürüz" dedi. Abdullah Avcı'nın mükemmel bir hoca olduğunu düşündüğünü söyleyen Togo'lu yıldız, "Onunla çalışmak sevindirici" diye konuştu.
ADEBAYOR'U TÜM DÜNYA TANIYOR Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Adebayor'u tüm dünyanın tanıdığını söyledi. Tecrübeli hoca, "Oyuncunun kalitesiyle ilgili bir durum yok. Enerjisi yüksek takıma adapte olmuş durumda. G.Saray maçında yedek mi kalacak yoksa ilk 11'de mi oynayacak bu konuda kararı maç günü vereceğim" diye konuştu.
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