Ay-Yıldızlı ilk forma yeniden üretildi

Kepez Belediyesi milli hafızaya katkı sağlamak amacıyla Türk Milli Futbol Takımı'nın 1923'te ilk giydiği formayı aslına uygun olarak yeniden üretti. Belediye Başkanı Hasan Tütüncü ilk milli formanın günümüzde yaşatılması için jest yaptığını ifade etti.