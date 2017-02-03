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Ay-Yıldızlı ilk forma yeniden üretildi

Ay-Yıldızlı ilk forma yeniden üretildi
Kepez Belediyesi milli hafızaya katkı sağlamak amacıyla Türk Milli Futbol Takımı'nın 1923'te ilk giydiği formayı aslına uygun olarak yeniden üretti. Belediye Başkanı Hasan Tütüncü ilk milli formanın günümüzde yaşatılması için jest yaptığını ifade etti.
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