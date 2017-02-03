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Aklımda sadece şampiyonluk var

Aklımda sadece şampiyonluk var
Uzakdoğu'ya transferi gerçekleşmeyen ve Galatasaray'da kalan Lukas Podolski, artık tamamen şampiyonluğa konsantre olduğunu söyledi. Transfer defterinin kapandığı belirten Alman forvet, "Hiçbir zaman ayrılık gibi bir düşüncem olmadı. Burada çok mutluyum" ifadesini kullandı.
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