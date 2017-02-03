34 yıllık üstünlük

Beşiktaş ile Fenerbahçe pazar günü Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelecek. Kartal ezeli rakibine karşı kupada en son 34 yıl önce elendi. Çeyrek final ilk maçında rakibine 3-0 hükmen yenilen F.Bahçe rövanşı 2-1 kaybetmesine rağmen turu geçti. O maçtan sonra Beşiktaş rakibine karşı çok büyük üstünlük kurdu.



3 KEZ FİNALDE KARŞILAŞTILAR

Beşiktaş 1983 ile 2009 yılları arasında Fenerbahçe ile kupada 14 kez karşılaştı. Siyah- Beyazlılar bu maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlik elde ederken rakiplerine hiç yenilmedi. Bu maçlardan 3'ünde rakibiyle finalde karşılaşan Beşiktaş rakibini devirerek Türkiye Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.