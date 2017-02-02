Yiğit düştüğü yerden ayağa kalkar!

Yönetici Levent Nazifoğlu, dün A Spor'da çok önemli açıklamalara imza attı. Nazifoğlu, "Transferde çok memnun olmasak da gerekenler yapıldı. Gelecek sezon için scout ekibi çalışmalara başladı" diye konuştu. Levent Nazifoğlu, ezeli rakipleri için ise, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından koptuğunu düşünmüyorum. Yiğit düştüğü yerden kalkar" ifadelerini kullandı.