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Yiğit düştüğü yerden ayağa kalkar!

G.Saray yöneticisi bu sözleri Fenerbahçe için söyledi

Yiğit düştüğü yerden ayağa kalkar!

Yönetici Levent Nazifoğlu, dün A Spor'da çok önemli açıklamalara imza attı. Nazifoğlu, "Transferde çok memnun olmasak da gerekenler yapıldı. Gelecek sezon için scout ekibi çalışmalara başladı" diye konuştu. , ezeli rakipleri için ise, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından koptuğunu düşünmüyorum. Yiğit düştüğü yerden kalkar" ifadelerini kullandı.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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