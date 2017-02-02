Yanal’ın tatlı sıkıntısı

Trabzonspor'da Rodallega'nın da takıma katılmasıyla tüm bölgelerde ciddi bir forma savaşı başladı. Kupa maçları nedeniyle lige verilen arada bu rekabet daha da artacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ilk 11'ini belirlemekte tatlı bir sıkıntı yaşadığı ancak kazanan takımı bozmak istemediği öğrenilirken, Bero'nun da dönüşüyle ilk 18'e girecek oyuncular arasında da mücadele arttı. Ersun Yanal rekabetin takıma artı değer katacağını düşünüyor.



Yunus Emre SEL