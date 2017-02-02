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Yanal’ın tatlı sıkıntısı

Tecrübeli hoca, yeni transferlerin katılımı ve birçok futbolcunun yükselen formu nedeniyle artık 11’i oluşturmakta büyük zorluk çekecek

Yanal’ın tatlı sıkıntısı
Trabzonspor'da Rodallega'nın da takıma katılmasıyla tüm bölgelerde ciddi bir forma savaşı başladı. Kupa maçları nedeniyle lige verilen arada bu rekabet daha da artacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ilk 11'ini belirlemekte tatlı bir sıkıntı yaşadığı ancak kazanan takımı bozmak istemediği öğrenilirken, Bero'nun da dönüşüyle ilk 18'e girecek oyuncular arasında da mücadele arttı. Ersun Yanal rekabetin takıma artı değer katacağını düşünüyor.

Yunus Emre SEL
Etiketler:
  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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