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Ve Adebayor ilk idmanına çıktı

Başakşehir’in yeni transferi Adebayor yeni takımında ilk idmanına çıktı

Ve Adebayor ilk idmanına çıktı
Başakşehir'in ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Togolu golcü Emmanuel Adebayor yeni takımıyla birlikte ilk idmanına çıktı. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla tanışan Adebayor'ın hırslı olduğu gözden kaçmadı. İdmanın tamamında çalışan Togolu golcünün uyum sorunu yaşamaması Abdullah Avcı'yı sevindirdi. Yıldız futbolcunun Galatasaray ile oynanacak kupa maçında takımda yer alması bekleniyor.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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