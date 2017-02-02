Ve Adebayor ilk idm anına çıktı

Başakşehir'in ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Togolu golcü Emmanuel Adebayor yeni takımıyla birlikte ilk idmanına çıktı. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla tanışan Adebayor'ın hırslı olduğu gözden kaçmadı. İdmanın tamamında çalışan Togolu golcünün uyum sorunu yaşamaması Abdullah Avcı'yı sevindirdi. Yıldız futbolcunun Galatasaray ile oynanacak kupa maçında takımda yer alması bekleniyor.