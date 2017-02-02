Taraftarımız her zaman yanımızda olsun

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç taraftarlara mesaj yolladı... Meriç, "Yeni stadımızda taraftarımızı yanımızda hissettik. Takıma da bu olumlu yansıdı. Yeni stadyumda takımımızı sürekli desteklesinler. Üstüne koyarak devam edeceğiz. İyi maçlar çıkarmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızın bizi aynı coşkuyla desteklemesini bekliyoruz" ifadesini kullandı. Amaçlarının iyi bir takım olmak olduğunu da belirten Meriç, "Sinyaller almaya başladık. İyi de gidiyoruz. Her maç daha iyi olacağımıza inanıyorum" dedi.