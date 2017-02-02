Taraftara hayranlık duyardım

Beşiktaş Dergisi'nin eki Yavru Kartal'a konuşan yeni transfer Mitrovic, Siyah-Beyazlı takıma transfer almadan önce Beşiktaş taraftarına hayranlık duyduğunu söyledi. Hırvat stoper, "Beşik taş'ın Avrupa'daki maçlarını izlerken taraftar ile takımın kurduğu bağ beni çok etkilemişti" dedi.