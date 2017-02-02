Sadece 4-5 oyuncu Fener seviyesinde

Fenerbahçe'nin ligde lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde kalması Sarı-Lacivertli camiada sert rüzgarlar estirirken Advocaat'tan müthiş bir itiraf geldi. Hollandalı hocanın Sarı-Lacivertli yönetime, "Elimdeki kadro maalesef istediğim seviyede değil. Sadece 4-5 oyuncu Fenerbahçe'de oynayacak düzeyde. Kadro en baştan yanlış kurulmuş. Mehmet Topal varken astronomik fiyatlara Souza alınmış. O varken Ozan Tufan transfer edilmiş. Ama takımın esas ihtiyacı olan oyun kurucu alınmamış" dediği ortaya çıktı. Yönetimden devre arasında ısrarla 10 numara transferi isteyen Advocaat'ın bu isteğinin yerine getirilmemesi nedeniyle oldukça rahatsız olduğu belirlendi.



FUTBOLCULAR DUYDU. MOTİVASYON BOZULDU

Hollandalı hocanın birkaç kötü sonuç alınması halinde istifa edeceği yönünde çıkan haberlerin de bu rahatsızlıktan kaynaklandığı belirtildi. Ancak Advocaat'ın "Elimdeki kadro çok zayıf. Sadece 4-5 oyuncu Fenerbahçe'de oynayacak düzeyde" demesi ise futbolcular arasında da huzursuzluk yarattı. Hollandalı hocanın yönetime söylediği bu sözleri futbolcuların öğrendiği ve takımın moral motivasyonunun da bu nedenle düştüğü ifade edildi.



HOLLANDALI FUTBOLCULARI SUÇLUYOR!

Farklı Kayserispor yenilgisinden sonra futbolcuları eleştiren Hollandalı hoca Advocaat, kendisine yapılan eleştirilere ise sessiz kalmakla yetiniyor.