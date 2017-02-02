Podolski’den Japonlar’a transfer yanıtı

Vissel Kobe'den gelen tekliflere rağmen Galatasaray'da kalan Lukas Podolski'nin önceki gün Japon kulübüyle son bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.



SEZON SONUNDA Bİ DAHA

Alman futbolcunun Vissel Kobe'li yetkililere, "Galatasaray kulübüne bir söz verdim. Burada transfer dönemi bitti ve sezon sonuna kadar takımda kalmaya karar verdim. Şu andan itibaren transferi düşünmüyorum" dediği öğrendi. Fakat Japonya'da transfer devam ettiği için Vissel Kobe'nin Türkiye'de sezon biter bitmez yeniden teklif yapacağı belirtiliyor.