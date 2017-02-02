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iyileşti Volkan Şen belirsiz

Beşiktaş derbisi öncesi Ozan takımla çalıştı.

Ozan Tufan iyileşti Volkan Şen belirsiz
Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynanacak kupa maçı öncesi 'ın iyileştiği açıklandı. Sakatlığı düzelen oyuncu dünkü idmanda takımdaki yerini alırken Volkan'ın durumunun belirsiz olduğu ifade edildi. Volkan Şen dünkü çalışmanın bir bölümünde yer aldı. Ancak daha sonra antrenmanı yarım bıraktı. Volkan için son kararı kulüp doktorları verecek.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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